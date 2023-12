Roma, qualche sorriso per Mourinho: messi alle spalle i problemi fisici di Pellegrini e Sanches

Dopo aver recuperato al cento per cento il centrocampista portoghese, Renato Sanches, la Roma è pronta a riabbracciare anche il capitano Lorenzo Pellegrini per il prossimo impegno, domenica sera in campionato contro la Fiorentina (fischio d'inizio alle ore 21:00).

Confermate le buone notizie per Mourinho, visto che Pellegrini sembra aver smaltito pienamente i problemi fisici e scalpita per una maglia da titolare contro la Fiorentina, la quale sembra avvicinarsi concretamente. Crescono dunque le chance di vederlo in campo dal primo minuto nella gara contro i gigliati.