Roma, Ranieri: "Ancora non andiamo a vele spiegate, ma ho rimesso la nave in navigazione"

Mister Claudio Ranieri è intervenuto ai microfoni di DAZN alla vigilia del derby della capitale contro la Lazio. Queste le sue dichiarazioni sulla progressiva ripresa della sua Roma:

Si aspettava di rivivere un derby da allenatore della Roma?

"No, onestamente no. L'ultima volta che son venuto da allenatore del Cagliari son salito sugli scalini dell'Olimpico e ho detto: 'Questa è la mia ultima volta'. Non pensavo onestamente di tornarci e di tornare da allenatore della Roma".

Ha vinto 4 derby su 4, conterà anche questo?

"No, no, ha solo un valore statistico. Non conta nulla, ogni partita fa storia a sé, figuriamoci un derby".

Lei ha fatto più un lavoro mentale o dal punto di vista fisico?

"Tutto, un po' tutto. Quando cambia l'allenatore ci mette il suo sapere, no? Così si dice. Ogni allenatore è coscienzioso, ogni allenatore vuole vincere. Ci sono state delle difficoltà. Adesso speriamo... Io sono convinto di aver messo la nave in navigazione. Ancora non andiamo a vere le spiegate. Aspetto quel momento".

Come si vince questo derby?

"Facendo una super prestazione, perché per fermare questa Lazio serve una grande partita da tutti quelli che entreranno in campo".