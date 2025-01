Roma, Ranieri su Pellegrini: "Soffre i tifosi, si porta dei macigni. Giocherà quando sarà sereno"

Perché in questo momento non fa giocare Lorenzo Pellegrini? E' una delle domande poste a Claudio Ranieri in conferenza stampa, all'antivigilia del Derby della Capitale contro la Lazio, in merito al capitano della Roma, finito tra le altre cose anche nel mirino del Napoli. Di seguito la risposta del tecnico giallorosso: "E' soltanto una considerazione psicologica. Tecnicamente lo considero uno dei migliori centrocampisti in Europa. Sono pochi i centrocampisti che fanno gol e chi ce li ha dovrebbe tenerseli stretti. Ma lui soffre questo fatto dei tifosi e io devo tener presente se un calciatore se ne fa carico o gli scivolano via. Lorenzo si carica tutti i problemi e questo è il suo peccato.

Dovrebbe giocare invece con naturalezza, com'era abituato a fare: solo così può ritornare il giocatore che è, libero da ogni peso. Lui si porta dietro dei macigni. Non è facile giocare in casa che se fa uno-due errori il beniamino del pubblico non succede niente, fa un mezzo errore lui e viene subito caricato di negatività e responsabilità. Il giorno che lo vedrò sereno e tutto... Avete visto che non ho avuto alcun problema a metterlo a San Siro e stava per fare gol. Ha la capacità di arrivare a far gol nel momento giusto".