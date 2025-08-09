TMW Juventus, stop a Sancho: costi elevati. E anche la difficoltà a cedere altri giocatori

In questo momento la Juventus ha congelato l'affare Jadon Sancho. Perché dopo avere trovato un accordo nei giorni scorsi i bianconeri hanno abbassato la proposta che sarebbe stata recapitata al Manchester United nelle prossime ore, da 17,5 milioni di euro a circa 15, facendo irrigidire anche la posizione dei Red Devils che ne vorrebbero intorno ai 18. Può essere sia un momento per aspettare e vedere cosa accadrà anche nelle prossime settimane, ma per ora la Juve è più lontana da Sancho.

Sicuramente una questione è data dai costi elevati. Perché Sancho costerebbe 6 milioni di euro a stagione per 4 anni, una sorta di scommessa seppur nella passata annata non abbia fatto male. Poi ci sarebbero stato dei bonus e, forse, una necessità di aiutare lo United per l'ultimo anno di contratto - a 12 milioni, come per Vlahovic - dell'inglese.

C'è un altro però: ci sono difficoltà con le cessioni. Dei giocatori nello stesso ruolo, come Nico Gonzalez, ma anche di altri che dovrebbero portare eventualmente acqua al mulino bianconero. Una situazione che, insomma, pare giocare a sfavore dell'approdo dell'attaccante inglese in Italia, dopo due estati di suggestione: l'anno scorso preferì il Chelsea, stavolta è la Juve a - per ora - tirarsi indietro.