Roma, relazione finanziaria semestrale: il quadro delle operazioni del mercato invernale

Attraverso il sito ufficiale la Roma ha pubblicato la relazione finanziaria semestrale al 31 dicembre. All’interno del documento il club capitolino ha fatto il punto sulle operazioni di mercato portate a termine nella finestra invernale 2021:

Nel corso della sessione invernale di gennaio 2021 della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2020/21 sono state definite le seguenti operazioni di trasferimento dei DPS:

- sottoscrizione di un contratto fino al 30 giugno 2023 con il calciatore Stephan El Shaarawy, in regime di svincolo, con opzione per l’estensione per un’ulteriore stagione sportiva;

- acquisto a titolo temporaneo dalla Major League Soccer, L.L.C., fino al 30 giugno 2021, dei DPS del calciatore Bryan Reynolds, a fronte di un corrispettivo complessivo pari a 0,1 milioni di euro, con l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo, condizionato al verificarsi di determinate situazioni sportive, per 6,75 milioni di euro, che si sono verificate nel corso del mese di febbraio 2021. L’accordo prevede il pagamento di un corrispettivo variabile, fino ad un massimo importo teorico di 5,65 milioni di euro, per bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi da parte di AS Roma e del Calciatore, oltre che, in caso di futuro trasferimento del Calciatore, il pagamento di un importo pari al 15% del prezzo di cessione in eccesso rispetto a quanto pagato per l’acquisto. Con il Calciatore è stato sottoscritto un contratto valido fino al 30 giugno 2025;

- risoluzione della cessione a titolo temporaneo dei DPS del calciatore Fuzato al Gil Vicente.