Roma, rifinitura pre-Manchester in corso: in gruppo Mirante, Diawara, Pedro e Villar

Rifinitura pre-Manchester in corso a Trigoria: per la Roma di Paulo Fonseca tornano in gruppo Mirante, Diawara, Pedro e Villar. Tutti hanno superato i rispettivi problemi muscolari, mentre resta fuori causa Carles Perez. Individuale in campo per lui, mentre Spinazzola, Calafiori, El Shaarawy, Veretout hanno lavorato in palestra: nessuno è recuperabile per la sfida alla squadra di Solskjaer.