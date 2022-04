Roma, rimborso da 10 euro ai tifosi che hanno acquistato i biglietti per Leicester

Rimborso in arrivo per i tifosi della Roma che hanno acquistato un biglietto per la gara contro il Leicester, a seguito di un errore non dovuto al club. La società giallorossa ha infatti comunicato di aver "ottenuto" un rimborso di 10 euro per gli acquirenti.