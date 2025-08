Roma, ripresa degli allenamenti dopo il Lens: prima seduta al St. George's Park

Dopo il convincente successo nell’amichevole contro il Lens, la Roma ha ripreso a lavorare sodo per prepararsi al meglio in vista dell’inizio ufficiale della stagione. I giallorossi si trovano attualmente in Inghilterra, dove stanno svolgendo la seconda fase della preparazione estiva presso l’avveniristico centro sportivo di St. George’s Park, quartier generale della nazionale inglese.

La seduta odierna - riporta Vocegiallorossa.it - si è aperta con esercitazioni dedicate al possesso palla e alla rapidità nella circolazione, con scambi brevi e movimenti sincronizzati. Particolare attenzione è stata rivolta al coinvolgimento del portiere Mile Svilar nella costruzione dal basso, segnale chiaro della volontà dello staff tecnico di rendere il numero uno parte integrante delle fasi di impostazione.

La sessione si è poi conclusa con una partitella a ranghi misti, utile per testare i meccanismi tattici e valutare la condizione dei singoli in vista dei prossimi impegni. La Roma proseguirà il ritiro in terra inglese ancora per alcuni giorni, durante i quali affronterà nuove amichevoli che aiuteranno Gasperini a definire l’assetto definitivo della squadra.