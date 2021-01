Roma, risentimento al flessore per Pedro e Calafiori. Saranno valutati giorno per giorno

Brutte notizie da casa Roma. I giallorossi, tornati a lavorare a Trigoria, devono infatti registrare alcune defezioni. In particolare, sono cinque i giocatori che hanno lavorato a parte: Spinazzola, Mirante, Zaniolo, Pedro e Calafiori lavorano a parte.

Per quanto riguarda Pedro e Calafiori, per entrambi si tratta di un risentimento al flessore destro. Saranno valutati giorno per giorno, con la sfida in programma domenica alle ore 15 allo Stadio Olimpico contro la Sampdoria che resta dunque ancora in dubbio.