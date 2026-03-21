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Roma, riunione tecnica Friedkin-dirigenza. A fine stagione da non escludere decisioni clamorose

Roma, riunione tecnica Friedkin-dirigenza. A fine stagione da non escludere decisioni clamorose
© foto di www.imagephotoagency.it
Andrea Losapio
Oggi alle 19:32Serie A
Andrea Losapio

Nel corso delle scorse ore c'è stata una riunione fra i proprietari della Roma - cioè la famiglia Friedkin - e la dirigenza in seguito alla sconfitta contro il Bologna di Europa League. Ogni discorso verrà rimandato alla fine della stagione, con il quarto posto che diventa di importanza capitale per il prosieguo del progetto.

Qualora non dovesse arrivare il quarto posto, ecco che ci potrebbero essere decisioni anche clamorose. Non dovrebbero riguardare il tecnico Gian Piero Gasperini, che dovrebbe continuare in qualsiasi caso. Il suo lavoro fin qui è valutato positivamente nonostante tutto, anche se i risultato dovranno migliorare. Certo è che le frizioni all'interno del club non sono rimaste inosservate.

Cosi l'ultimo obiettivo rimane il quarto posto."Si deve assolutamente riportare l'attenzione al campionato - ha detto Gasp post Bologna - questa squadra ha fatto un percorso positivo fino a questa settimana: all'andata avevamo fatto un buon risultato, oggi invece siamo stato superiori in tanti aspetti ma abbiamo buttato via la gara. Loro ne hanno approfittato ed è giusto così. Il percorso fatto in questi mesi merita di essere finito al meglio".

Anche perché nella prossima stagione i Friedkin sono intenzionati davvero a investire molti milioni per rinforzare la squadra. Ma vogliono vedere un umore e un'unità di intenti diversi da ora.

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