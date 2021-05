Roma, Sabitzer obiettivo di Mourinho: Kluivert più soldi per il sì del Lipsia

José Mourinho vorrebbe ripartire da un obiettivo di mercato che aveva seguito anche al Tottenham, ovvero il centrocampista del Lipsia Marcel Sabitzer. Il giocatore è in scadenza nel 2022 e quindi ha un prezzo non impossibile per le casse giallorosse, che potrebbero inserire nel pacchetto il cartellino di Justin Kluivert, già ceduto in prestito ai tedeschi l'estate scorsa. 12 milioni più bonus di valutazione per l'olandese più un conguaglio da 20-25 milioni per completare l'operazione. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.