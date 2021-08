Roma-Salernitana, le formazioni ufficiali: Perez al posto di Zaniolo, con Bonazzoli c'è Obi

Alle ore 20:45, dall'Arechi di Salerno, va in scena la partita tra Salernitana e Roma. I campani vanno alla ricerca dei primi punti in campionato dopo la rocambolesca sconfitta di Bologna, i giallorossi di Mourinho vogliono dare continuità al successo dell'esordio con la Fiorentina. Un solo cambio per il tecnico portoghese rispetto all'undici che ha avuto la meglio sui viola, obbligato: fuori Zaniolo, squalificato, al suo posto comincia da titolare Carles Perez. Guida l'attacco Abraham. Una sola novità invece rispetto alle attese per Castori, che inserisce Aya al posto di Bogdan nel suo 3-5-1-1 compatto in cui Obi agisce alle spalle di Bonazzoli. In panchina Simy.

Salernitana (3-5-1-1): Belec; Jaroszynski, Gyomber, Aya; Kechrida, M. Coulibaly, Di Tacchio, L. Coulibaly, Ruggeri; Obi; Bonazzoli.

Allenatore: Fabrizio Castori.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

Allenatore: Jose Mourinho.