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Roma, Saud Abdulhamid è tutto del Lens: il club francese ha esercitato il diritto di riscatto
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Saud Abdulhamid lascia la Roma a titolo definitivo. Come fa sapere il club giallorosso il Lens ha esercitato il diritto di riscatto per il terzino saudita, che diventa così un giocatore del Lens a tutti gli effetti. Di seguito la nota della Roma:
"L’AS Roma comunica di aver ceduto a titolo definitivo Saud Abdulhamid al Lens. La società francese ha esercitato il diritto di riscatto per il giocatore saudita.
Ingaggiato dalla Roma nell'estate 2024, in giallorosso ha collezionato 8 presenze e 1 gol.
In bocca al lupo, Saud!
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