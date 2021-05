Roma, sbagliando non si impara: ieri ha rischiato il ko a tavolino anche in Europa League

Secondo quanto riportato da La Repubblica, ieri la Roma ha rischiato di finire la stagione con un nuovo 3-0 a tavolino come quello maturato contro l'Hellas Verona. Il motivo? Fra i convocati figurava anche Simone Farelli, quarto portiere che però non è in lista Uefa. I giallorossi erano convinti che avrebbero potuto utilizzarlo visto che Pau Lopez era out per l'operazione alla spalla che effettuerà nelle prossime ore. Ma il regolamento prevede che si possa aggiungere un portiere solo in caso di due assenze tre i portieri già presenti sulla lista Uefa. E La Roma ieri aveva sia Fuzato che Mirante e dunque, nel caso in cui Farelli fosse finito nella distinta ufficiale, il club di Friedkin, per la terza volta dopo i casi i Verona e quello dello Spezia, avrebbe rischiato il ko a tavolino.