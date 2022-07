Roma scatenata: Wijnaldum dal PSG e per l'attacco è sempre più vicino il Gallo Belotti

La Roma è letteralmente scatenata sul mercato e già a inizio settimana si appresta ad accogliere Georginio Wijnaldum dal Paris Saint-Germain. La società giallorossa si è impegnata a riscattarlo dal PSG dopo una stagione in prestito al 50 per cento delle presenze e alla qualificazione in Champions League. Un riscatto che permetterà di attivare il Decreto Crescita, con Wijnaldum pronto a firmare un contratto fino al 2025.