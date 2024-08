Roma, sei personaggi in cerca di futuro. Abraham, bivio Milano-Bergamo per lui

vedi letture

Abraham, Darboe, Solbakken, Shomurodov, Zalewski e Karsdorp sono i sei giocatori ancora a libro paga della Roma che però Ghisolfi sta cercando di piazzare prima del termine di questa sessione di mercato. Con l'intento di raccogliere un tesoretto utile per piazzare gli ultimi colpi in entrata e completare la rosa di Daniele De Rossi.

Nel dettaglio, come riporta il Corriere dello Sport, servono un terzino destro, un attaccante esterno e, se ci fosse l'occasione, un centrale difensivo e un centrocampista. Con Edoardo Bove che piace alla Fiorentina, come snodo principale in caso di uscita.

LE TRATTATIVE - Fra le cessioni le attenzioni maggiori sono rivolte al centravanti ex Chelsea che potrebbe essere sfruttato per strappare al Milan uno tra Saelemaekers e Okafor oppure in direzione Bergamo per prendere il posto dell'infortunato Scamacca. Per quanto riguarda, invece, gli altri Karsdorp e Solbakken hanno alcuni estimatori, ma l'attuale ingaggio frena ogni possibile soluzione, mentre Darboe ha mercato in B. Infine Shomurodov è al centro degli interessamenti di Hellas Verona e Genoa.