Roma, senza Champions servirebbe un sacrificio: Svilar resta, ecco i due big cedibili

Il mercato e il futuro della Roma passano dalla qualificazione alle prossime coppe europee. Lo ribadisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, secondo la quale con la squadra giallorossa di nuovo in Europa League, o peggio, sarebbe probabilmente necessario sacrificare un giocatore di livello, oltre ai cosiddetti "scarti" o ai vari elementi di rientro dai prestiti.

Non Mile Svilar, il portiere dei miracoli, che a prescindere dalla questione rinnovo di contratto (ancora non c'è accordo tra le parti) ha già espresso la sua volontà di restare nella capitale per cementare ulteriormente il grande rapporto creatosi coi tifosi. Semmai - scrive il quotidiano romano - il difensore Evan Dicka o il centrocampista Manu Koné, che hanno molto mercato all'estero e potrebbero fruttare ottimi affari. Dalle prossime tre partite di campionato contro Atalanta, Milan e Torino si deciderà insomma tanto, tutto, sul futuro a breve termine della Roma.

Questi i calendari a confronto della corsa alla prossima Champions League:

Atalanta terza in classifica (68 punti)

36esima giornata: Atalanta-Roma

37esima giornata: Genoa-Atalanta

38esima giornata: Atalanta-Parma

Juventus quarta in classifica (63 punti)

36esima giornata: Lazio-Juventus

37esima giornata: Juventus-Udinese

38esima giornata: Venezia-Juventus

Roma quinta in classifica (63 punti)

36esima giornata: Atalanta-Roma

37esima giornata: Roma-Milan

38esima giornata: Torino-Roma

Lazio sesta in classifica (63 punti)

36esima giornata: Lazio-Juventus

37esima giornata: Inter-Lazio

38esima giornata: Lazio-Lecce

Bologna settimo in classifica (62 punti)

36esima giornata: Milan-Bologna

37esima giornata: Fiorentina-Bologna

38esima giornata: Bologna-Genoa

Fiorentina ottava in classifica (59 punti)

36esima giornata: Venezia-Fiorentina

37esima giornata: Fiorentina-Bologna

38esima giornata: Udinese-Fiorentina