Roma, si continua a monitorare Belotti: Kumbulla e Milanese possibili contropartite

La Roma continua a seguire Andrea Belotti, uno degli obiettivi principali per l'attacco. Come riporta Tuttosport, le richieste del presidente del Torino Urbano Cairo sarebbero piuttosto alte, circa 35 milioni, motivo per cui la Roma starebbe ragionando sull'inserire alcune contropartite tecniche per abbassare le richieste. I nomi fatti sono quelli del difensore centrale Marash Kumbulla, arrivato a Roma solo un anno fa dall'Hellas, e del giovane Tommaso Milanese.