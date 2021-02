Roma, Smalling out anche contro il Braga: Kumbulla in dubbio per l'Europa League

La Roma ha ripreso la preparazione dopo la vittoria contro l'Udinese per 3-0 ma non arrivano buone notizie sul fronte Chris Smalling. Il centrale inglese non si è infatti allenato con il resto dei compagni e non sarà a disposizione di Fonseca per la gara contro il Braga in Europa League. In dubbio anche Marash Kumbulla, che oggi ha svolto lavoro individuale.