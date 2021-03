Roma, Smalling: "Pronto a giocare con qualsiasi schieramento. Voglio solo scendere in campo"

Chris Smalling, difensore della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di DAZN prima del match contro il Genoa: “La mia posizione? Non fa differenza sia con lo schieramento a quattro o a tre. Posso giocare si a destra che a sinistra, col centrocampista si abbassa e noi che ci muoviamo negli spazio. Adesso la cosa più importante per me è tornare in campo per 90’”.