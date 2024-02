Roma, Smalling punta l’Inter. E Renato Sanches può esserci già con il Cagliari

Il mondo Roma sembra essere attratto solamente da Tommaso Baldanzi, ma le buone notizie per i giallorossi non finiscono qui. Renato Sanches e Chris Smalling, come noto, ieri si sono allenati con il resto del gruppo e sono vicini al rientro dopo infortuni che li hanno tenuti lontani dai campi da gioco davvero per molto tempo.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista portoghese potrebbe addirittura essere convocato per la sfida di lunedì sera contro il Cagliari all’Olimpico, mentre per l’inglese bisognerà aspettare ancora un po’. Al momento ciò che si augurano nella Capitale e punta l’ex Manchester United è la sua presenza nella lista dei convocati per il big match del 10 febbraio contro l’Inter. C’è ottimismo.