Roma, Smalling si è fermato. Ieri solo metà allenamento, per sua scelta

vedi letture

Ieri mattina alle 10.30 la Roma di Daniele De Rossi ha ripreso gli allenamenti per cominciare la preparazione alla sfida di giovedì a Rotterdam contro il Feyenoord. Chi è sceso in campo per novanta minuti (o quasi) contro l’Inter ha svolto il classico e consueto lavoro di scarico in palestra per recuperare le energie, campo invece per tutti gli altri.

La novità, infausta, riguarda al solito Chris Smalling, che ha svolto soltanto metà dell’allenamento: quindi la parte atletica, il torello e qualche esercizio tattico prima di lasciare il campo. Sarebbe stata una sua decisione, probabilmente determinata o da un fastidio fisico o dal timore di infortuni visto il campo pesante per la forte pioggia scesa anche ieri sul Fulvio Bernardini. Oggi se ne saprà di più, informa il Corriere dello Sport.

Si è allenato regolarmente invece Diego Llorente che sarà a disposizione dopo la panchina a scopo precauzionale contro i nerazzurri. Lo spagnolo non è stato al meglio la scorsa settimana, De Rossi lo ha preservato in vista della sfida di Europa League. Da valutare invece le condizioni di Cristante che ieri ha avvertito nuovamente mal di schiena - che si trascina da diverso tempo - e che potrebbe beneficiare di un turno di stop dopo gli straordinari anche contro l’Inter.