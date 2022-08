Roma, sono 3 i giocatori in uscita: Shomurodov e Vina destinati alla permanenza fino a gennaio

vedi letture

Nel parlare degli esuberi di casa Roma, il Corriere dello Sport spiega come i giocatori destinati a lasciare la Capitale dovrebbero essere Diawara, Kluivert e Calafiori. Diverso il discorso per quel che riguarda Edor Shomurodov e Matias Vina: salvo colpi di scena che non sembrano attesi, le trattative per le loro cessioni non sono così calde e proprio per questo motivo entrambi sembrano destinati alla permanenza almeno fino al prossimo mercato invernale.