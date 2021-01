Roma-Spezia 4-3, Condò: "Fonseca continua a non parlare di Dzeko, somiglia al caso Gomez"

vedi letture

L'allenatore della Roma Paulo Fonseca non ha voluto commentare il caso Dzeko al termine della gara vinta 4-3 a tempo scaduto contro lo Spezia. Un non detto che, per il giornalista Paolo Condò, è particolarmente preoccupante: "La questione con Dzeko mi sembra difficile da risolvere. Non ne ha parlato ieri e non ne ha parlato oggi. Se tu in una situazione come questa non porgi il ramoscello d'ulivo vuol dire che è difficile ricucire. Mi sembra molto simile al caso Papu Gomez, con Gasperini che non disse nulla dopo la vittoria contro l'Ajax", ha detto Condò a 'Sky'.

Clicca qui per la news di TMW - Il caso Edin Dzeko come quello del Papu Gomez? Le frizioni con Fonseca e le carte al futuro