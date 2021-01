Roma-Spezia, le formazioni ufficiali: Fonseca schiera Mayoral, Italiano si affida a Piccoli

vedi letture

Rialzare la testa dopo il ko in Coppa Italia. E’ l’obiettivo della Roma che questo pomeriggio ospiterà lo Spezia, già capace di espugnare l’Olimpico martedì scorso e di aprire ufficialmente la crisi in casa giallorossa. Paulo Fonseca lascia fuori Dzeko, Pedro e Mkhitaryan affidando l’attacco a Borja Mayoral che sarà supportato da Carles Perez e Pellegrini. In difesa davanti a Pau Lopez ci saranno Ibanez, Smalling e Kumbulla con Karsdorp, Villar, Veretout e Spinazzola a centrocampo. Rispondono gli Aquilotti di Vincenzo Italiano con Provedel in porta, Dell’Orco sulla corsia di destra, Marchizza su quella di sinistra e la coppia centrale formata da Terzi e Chabot. A centrocampo c’è Agoumé con Estevez e Maggiore mezzali mentre il tridente d’attacco è formato da Gyasi, Piccoli e Farias.

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Carles Perez, Pellegrini; Borja Mayoral.

Spezia (4-3-3): Provedel; Dell’Orco, Terzi, Chabot, Marchizza; Estevez, Agoumé, Maggiore; Gyasi, Piccoli, Farias.