Roma, Spinazzola vola in Finlandia dal professor Orava. Ha già curato Cristante

Secondo quanto riferito da Sky Sport nella giornata di domani Leonardo Spinazzola, che ha subito la rottura del tendine d'Achille sinistro, volerà in Finlandia dal professor Sakari Orava dell'Hospital NEO di Turku, considerato uno specialista di tendini tanto da essere definito il medico dei miracoli. Il luminare finlandese aveva già curato un altro giocatore della Roma, Bryan Cristante nel 2019, vittima di un distacco del tendine dell'adduttore destro. In quel caso il medico non ritenne necessaria l'operazione.