Roma, Tiago Tomas potenziale obiettivo per la nuova rosa di Mourinho

Tiago Tomas potrebbe essere un nuovo obiettivo per la Roma dopo l'approdo in giallorosso del tecnico José Mourinho. Il portoghese è sempre molto attento ai giovani connazionali e il talento dello Sporting CP è sicuramente uno di questi. Dopo l'Arsenal, che già in inverno sembrava vicina al suo acquisto, ora anche il club di Friedkin potrebbe muoversi per accontentare lo 'Special One'. A riportarlo è One Football.