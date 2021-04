Roma-Torino, le formazioni ufficiali: Belotti e Sanabria contro il tridente spagnolo di Fonseca

Alle ore 18 scendono in campo Torino e Roma. I granata devono provare a fare punti per allontanarsi dalle zone pericolose della classifica e riprendere Benevento e Fiorentina, i giallorossi invece per continuare a rimanere attaccati almeno moralmente al treno Champions. La testa di Fonseca va invece anche all'Europa League, e se Pellegrini è squalificato e Karsdorp acciaccato, riposano tra gli altri Mancini, Mkhitaryan e Dzeko. Cristante guida la difesa dal centro, seconda consecutiva da titolare in campionato per il giovane Reynolds. Davanti dunque solo spagnoli: Mayoral prima punta con Pedro e Perez dietro di lui. Nicola invece ripropone Verdi nell'undici iniziale per ispirare il tandem di punte pesanti Belotti-Sanabria. Sulle fasce Vojvoda e Ansaldi, cerniera centrale affidata a Lukic e Mandragora.

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Lukic, Mandragora, Verdi, Ansaldi; Sanabria, Belotti.

Allenatore: Davide Nicola.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Cristante, Fazio; Reynolds, Villar, Veretout, Peres; Perez, Pedro; Mayoral.

Allenatore: Paulo Fonseca.