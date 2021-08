Roma, tra i nomi per il centrocampo c'è anche Anguissa. Il Fulham però lo valuta 25 milioni

Tra i nomi nuovi per il mercato della Roma - sottolinea La Gazzetta dello Sport - c’è da segnalare quello di Zambo Anguissa, 25 anni, centrocampista camerunense del Fulham, che ha il contratto in scadenza nel 2023, anche se il club londinese ha un anno di opzione su di lui. Il prezzo del cartellino non è basso, circa 25 milioni, ma vista l’età del giocatore, che è anche nel giro della sua nazionale, le formule di pagamento potrebbero agevolare la trattativa. Al momento, però, il mantra che circola a Trigoria è uno solo: si compra solo se si vende.