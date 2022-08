Roma, tra la tegola Gini e le strategie

Una brutta tegola e nessun ballottaggio in vista della gara di questo pomeriggio. La Roma è reduce da una domenica travagliata, divisa tra lo sconforto per il grave infortunio occorso al nuovo idolo Wijnaldum proprio nella vigilia di quella che sarebbe dovuta essere la sua partita, e l’attesa per il ritorno di un campionato in cui la squadra di Mourinho vuole recitare una parte da protagonista assoluta. Da valutare le tempistiche per il recupero dell’olandese, che comunque perderà la parte restante di questo 2022, ed in base agli esiti degli esami si deciderà se affondare o meno il colpo per un sostituto nel ruolo. In vista della gara di oggi, invece, i posti sono sostanzialmente assegnati: confermato Zaniolo dal primo minuto con Dybala e Abraham, mentre a centrocampo ci sarà Pellegrini a gestire le operazioni in cabina di regia assieme a Matic. In attesa di comprendere se il mercato pirotecnico di Pinto regalerà altri botti sul filo del rasoio.