Roma tra nuovi introiti e il rinnovo di mister Fonseca. L'Europa League può essere la scorciatoia

Se la Roma non farà il suo dovere nel tardo pomeriggio contro lo Shakhtar, andrà per la prima volta nella sua storia ai quarti di finale di Europa League. Mai successo da quando la Coppa Uefa non c'è più. E Fonseca - sottolinea Il Messaggero - proprio in coppa proverà a conquistare definitivamente la fiducia della nuova proprietà. Prendendo la scorciatoia per il rinnovo del contratto: in caso di vittoria del trofeo, il digiuno giallorosso dura dal 2008 (Coppa Italia con Spalletti in panchina), sarebbe garantita la partecipazione alla Champions, senza doverla ottenere in campionato, dove la concorrenza è aumentata. Con la promozione ai quarti, salirebbero gli introiti dell'avventura continentale: già incassati 12,51 milioni, ne arriverebbero altri 1,5 per la qualificazione più il premio della gara di ritorno (bonus da 570 con il successo e 190.000 con il pari).