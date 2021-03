Roma, trattativa per il rinnovo con Qatar Airways: affare da 7-8 milioni per una stagione

Punto della situazione in merito agli sponsor della Roma riportato da Il Tempo. Annunciato l'accordo con New Balance, si pensa ai contratti con Hyundai (back sponsor) e Qatar Airways (main sponsor), entrambi in scadenza nel 2021. Il rinnovo con la casa automobilistica viene definito impossibile mentre si sta trattando con la compagnia aerea per un accordo annuale in vista del mondiale 2022 in Qatar, per una cifra attorno ai 7-8 milioni di euro.