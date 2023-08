Roma, ulteriore sconto sull'ingaggio di Lukaku: per quest'anno ingaggio da 7 milioni

La Roma ha ottenuto un ulteriore piccolo sconto prima della chiusura dell'operazione Romelu Lukaku. Lo svela 'Gazzetta.it', spiegando che il club giallorosso pagherà al centravanti belga un ingaggio da 7 milioni di euro e non da 7.5 come precedentemente concordato. Per il club capitolino la spesa al lordo passa così a 9,1 milioni, un ulteriore sconto che permetterà alla società capitolina di rientrare nei paletti del fair play finanziario imposti dall'UEFA.

Lukaku è sbarcato quest'oggi all'aeroporto di Ciampino accolto da circa cinquemila tifosi. L'operazione col Chelsea è stata definita con la formula del prestito oneroso.