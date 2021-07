Roma, Under via ancora in prestito: cifre e dettagli dell'affare fatto con l'Olympique Marsiglia

Dopo il prestito al Leicester, altra esperienza in prestito per Cengiz Under. Nella giornata di ieri l'ala della Roma ha viaggiato alla volta di Marsiglia per chiudere l'operazione con l'OM, pronto ad una nuova avventura in Ligue 1. I colleghi francesi di RMC Sport confermano che l'affare è ormai fatto: l'esterno offensivo turco si trasferirà in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro circa. Manca soltanto l'ufficialità da parte dell'Olympique Marsiglia per un rinforzo importante in attacco.