Roma, vacanze finite per Tiago Pinto: presto un incontro con l'agente di Florenzi e Dzeko

Vacanze finite per Tiago Pinto. Il general manager della Roma è tornato a Trigoria per costruire la squadra da affidare a José Mourinho. Come riporta l’edizione romana del Corriere della Sera, saranno in agenda una serie di incontri, il primo con il procuratore di Alessandro Florenzi e Edin Dzeko che però potrebbero avere destini differenti.