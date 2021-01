Roma, valutati nuovi ingressi in società. Colloquio con Lombardo, Visci o Ienca come segretario

La Roma sta valutando i nuovi possibili ingressi in società dopo i licenziamenti di Gombar e Zubiria, in seguito al fattaccio della sesta sostituzione contro lo Spezia. Ieri a Trigoria c’è stato un colloquio - come spiega il Corriere dello Sport - con Maurizio Lombardo. Per il ruolo di segretario organizzativo ci sono Visci dello Spezia e Ienca della Sampdoria.