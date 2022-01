Roma, venduto il 75% del settore ospiti per il Milan. Il club: "Ora decideranno i rossoneri"

Con un comunicato ufficiale sul proprio sito, la Roma ha ringraziato i tifosi giallorossi che hanno acquistato il 75% dei biglietti per il settore ospiti di San Siro per la gara contro il Milan, ma vista la riduzione della capienza starà adesso al club rossonero prendere una decisione sugli eventuali rimborsi. Questo il testo: "In vista della sfida del 6 gennaio in casa del Milan, il settore ospiti di San Siro è stato riempito fino al limite di capienza inizialmente previsto del 75%. L’AS Roma ringrazia i tifosi giallorossi per l’ennesima dimostrazione di passione. Viste le numerose richieste pervenute, l’AS Roma informa di non essere direttamente responsabile della gestione dell’evento e pertanto si attendono da parte dell’AC Milan i dettagli circa le modalità d’accesso. Per qualsiasi ulteriore informazione, si rimanda al sito ufficiale acmilan.com e ai relativi contatti riportati".