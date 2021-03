Roma, Villar: "Il club voleva darmi in prestito ma Fonseca ha detto no: è iniziato il sogno"

Intervistato da As, Gonzalo Villar racconta il suo approdo alla Roma e il rapporto subito molto positivo e schietto col tecnico Fonseca: "Per un giocatore spagnolo molti anni fa andare all'estero ha smesso di essere un tabù, mentre in Liga il calciatore straniero è molto apprezzato. La Roma ha scommesso su di me. Se sarebbe potuto succedere in un'altra squadra spagnola? P​ossibile, ma non dipende da me".

Il rapporto con Fonseca: "All'inizio la Roma voleva ingaggiarmi e lasciarmi in prestito all'Elche, ma poi Fonseca mi ha chiamato, mi ha detto che aveva visto molte delle mie partite e voleva che diventassi subito giallorosso. Sono partito immediatamente. Ho sempre sognato di poter giocare in una grande squadra europea e vedendo l'insistenza con cui la Roma mi chiamava, sapevo che era il posto giusto".