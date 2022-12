Roma, vinta l'ultima amichevole: Abraham, El Shaarawy e Zaniolo piegano l'RKC

Rotonda vittoria per la Roma in amichevole, l'ultima prima della ripresa. Il 3-0 ai danni dell'RKC Walwijk regala il secondo successo consecutivo ai giallorossi in questo pre-ripartenza dopo un lungo digiuno. A segno Abraham ed El Shaarawy nel primo tempo della sfida agli olandesi, ha chiuso i conti nella ripresa Zaniolo.