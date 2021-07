Roma, Xhaka stella della Svizzera all'Europeo: ora Tiago Pinto ha fretta di chiudere

Le ottime prestazioni di Granit Xhaka con la Svizzera, spingono il dg della Roma Tiago Pinto ad avere una maggiore fretta per provare a chiudere l'acquisto del centrocampista dall'Arsenal. Tanti occhi interessati si sono infatti posati sul giocatore, che però dal canto suo ha già scelto i giallorossi. Il problema è che la distanza tra domanda, 20 milioni, ed offerta, 15 milioni, è ancora ampia. La doppia cessione in prestito di Under e Pau Lopez al Marsiglia, può dare una mano al dirigente, che nelle prossime ore tenterà di accelerare per il numero 10 elvetico. A riportarlo è l'edizione romana del Corriere della Sera.