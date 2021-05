Roma, Zalewski: "Fonseca mi sta facendo vivere il sogno, ogni giorno. Mourinho? Un grande"

Nicola Zalewski, attaccante della Roma, dopo il debutto in Serie A contro il Crotone, si è raccontato sulle colonne di Grandhotelcalciomercato.com: "Sto vivendo un sogno. Quello che ho coltivato fin da bambino, sta diventando realtà. A chi devo dire grazie? Uno è sicuramente Bruno Conti che mi ha scelto. È lui che mi ha portato a Trigoria da bambino facendomi realizzare il sogno che avevo fin da piccolo. L'altro è mister Fonseca che questo sogno me lo sta facendo vivere ogni giorno. Mettermi in campo in una semifinale di Europa League non è semplice e non capita tutti i giorni. Ma mi ha dato fiducia e sa che posso fare bene e crede in me".

Mourinho: "Attualmente non ci pensiamo, vogliamo finire al meglio questa stagione. Abbiamo partite importanti come il derby. È un discorso futuro che affronteremo dalla fine di questo campionato, soprattutto per rispetto di Paulo Fonseca. Mourinho è un grande allenatore che si è guadagnato il rispetto di tutto il mondo del calcio. Se mi immagino allenato da lui la prossima stagione? Beh, lo spero".