Roma, Zaniolo esulta dopo l'1-0 all'Atalanta: "Nato per lottare, nato per sputare sangue"

Attraverso i propri social, il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo ha commentato così il match vinto per 1-0 contro l’Atalanta: “Nato per lottare, nato per sputare sangue”, le parole dell’azzurro.