Roma, Zaniolo scalpita; lavoro extra per farsi trovare pronto da Mourinho

Se chiedeste a Zaniolo dove vorrebbe essere in questo momento, probabilmente risponderebbe “Hotel Parco dei Principi”. E’ dove l’Italia sta soggiornando in attesa della sfida di questa sera contro il Galles, l’ultima della fase a gironi di Euro 2020. La seconda rottura del crociato ha impedito a Nicolò di partecipare alla competizione, ma il peggio ora è passato. Gli Azzurri li segue da casa, per la precisione da La Spezia e a 40 km da lì c’è l centro di recupero di Pontremoli, dove Zaniolo sta ultimando il recupero per farsi trovare al meglio da Mourinho. Ogni mattina si fa accompagnare dai genitori per svolgere tre ore di allenamento al giorno, dunque niente vacanze se non qualche day off di tanto in tanto nel weekend. L’obiettivo è presentarsi al top dallo Special One per l’inizio del raduno in programma il 6 luglio e la visita dello scorso 22 maggio con il professor Fink ha fugato ogni dubbio sulla guarigione del ginocchio. Nicolò è pronto per ricominciare a giocare e svolgere tutte le sedute con la prima squadra. Non lo ha potuto fare prima del termine della stagione perché mentre lui volava in Austria per l’ultima visita di controllo, la squadra partiva per la Liguria dove ha giocato l’ultima partita di campionato. Con rammarico anche Mancini ha dovuto rinunciare al talento giallorosso per la spedizione azzurra, ma chi conosce il ragazzo giura che ora i pensieri negativi siano tutti alle spalle. Lo dimostrano anche i post quasi quotidiani che fa su Instagram, non ce la fa più. Vuole rientrare in campo e per questo ogni tanto si allena anche di notte dopo la sessione programma con il professor Gian Nicola Bisciotti che lo sta seguendo. Per dieci anni ha lavorato nell’Inter, compresa quella del triplete di Mourinho, e ora vuole riconsegnare al suo ex allenatore un giocatore pronto all’uso. La Roma nel frattempo monitora la situazione con i blitz del dottor Manara e tutto prosegue per il meglio. Fino al 28 giugno Zaniolo rimarrà a Potremoli, poi farà ritorno nella Capitale perché a quel punto mancherà pochissimo al via della nuova stagione e questa volta sì, vuole essere protagonista.