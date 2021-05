Roma, Zaniolo si carica: "Bisogna andare avanti quando il cammino è difficile e lento"

Nicolò Zaniolo si carica sui social per gli ultimi giorni del suo recupero al ginocchio sinistro, aspettando il via libera del prof. Fink per tornare ad allenarsi con la Roma. "La pazienza è aspettare, non però passivamente. Questa è pigrizia. Bisogna andare avanti quando il cammino è difficile e lento". Il calciatore nei prossimi giorni partirà per l'Austria per l'ultimo controllo, quello che dovrebbe dare il via libera per tornare ai normali allenamenti con la squadra di Fonseca, aspettando ovviamente di tornare a pieno regime con Mourinho.