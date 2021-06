Romero pilastro dell'Atalanta. Solo un'offerta superiore ai 50 milioni farà vacillare la Dea

Cristian Romero sarà un pilastro dell'Atalanta anche nella prossima stagione. Il difensore italo-argentino classe '98, arrivato la scorsa estate con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto, verrà riscattato al termine della prossima stagione dalla Juventus per 16 milioni di euro.

Per Gasperini, Romero è un giocatore insostituibile. E per questo motivo, l'Atalanta si siederà attorno a un tavolo solo in caso di offerte 'folli', ovvero superiori ai 50 milioni di euro.