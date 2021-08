Romero-Tottenham, domani giornata decisiva. Atalanta-Demiral: apertura Juve al prestito

vedi letture

Ore decisive per il trasferimento di Cristian Romero dall'Atalanta al Tottenham. Domani il club inglese conta di formalizzare l'ultima offerta, quella definitiva, per chiudere l'acquisto del centrale di difesa argentino classe '98. E a quel punto la Dea darà l'assalto al sostituto.

I nomi su cui sta lavorando da settimane l'Atalanta sono tre: Botman (Lille), Tomiyasu (Bologna) e Demiral (Juventus). E su quest'ultimo in serata sono arrivate novità che potrebbe risultare presto decisive: il club bianconero, infatti, ha aperto alla possibilità di cedere il centrale turco in prestito oneroso con diritto di riscatto. Una formula gradita al club orobico, che contemporaneamente alla cessione di Romero lavora quindi sul fronte Demiral, giocatore con cui deve trovare la quadra per ciò che concerne l'ingaggio.