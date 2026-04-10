Romulo: "Dio aveva un piano per me, giocare in uno dei club più grandi al mondo: la Fiorentina"

Parole d'amore per la Fiorentina da parte di Romulo, giocatore dei viola dal 2011 al 2013, periodo nel quale ha raccolto 34 presenze, segnando 2 reti. Attraverso un post su Instagram, il brasiliano ha scritto:

Venivo dal nulla… Senza una struttura, senza comodità, senza un percorso chiaro.

Ma Dio aveva un piano.

Ed è stato lui a farmi vivere un'esperienza che molti possono solo sognare: giocare per uno dei club più grandi del mondo, la Fiorentina… in una delle città più belle del pianeta, dove molti trascorrono le vacanze, ma io ho avuto il privilegio di chiamarla casa.

Firenze non era solo un luogo… era uno scopo. E l'affetto dei tifosi nei miei confronti è qualcosa che porterò per sempre nel cuore. Sono grato per ogni momento, ogni sostegno, ogni ricordo.

Se c'è una cosa che ho imparato in questo percorso, è semplice: tutto è possibile. Quando metti Dio al primo posto, credi veramente in te stesso, e dai il massimo ogni giorno… l'impossibile comincia a diventare realtà. Non importa da dove vieni. Ciò che conta è dove Dio può portarti. Credi nei tuoi sogni. Lavora per realizzarli. Rimanete saldi nella vostra fede. Perché quando Dio ha il controllo... potete andare oltre ogni vostra immaginazione".