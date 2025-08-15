Ufficiale Lipsia, ecco il sostituto di Sesko: ha firmato il brasiliano Romulo. Contratto quinquennale

Il Lipsia ha trovato l'erede di Benjamin Sesko, fresco di trasferimento al Manchester United. Il club tedesco ha infatti annunciato l'arrivo del brasiliano Rômulo José Cardoso da Cruz, noto più semplicemente come Romulo, che ha firmato un accordo per i prossimi cinque anni. Questa la nota della società:

£Il RB Lipsia ha rafforzato il suo attacco con l'ingaggio dell'attaccante brasiliano Rômulo . Il 23enne è arrivato dal Göztepe, squadra di massima serie turca , e ha firmato un accordo valido fino a giugno 2030. Indosserà la maglia numero 40 in questa stagione.

Prodotto del vivaio del Maringá FC in Brasile, Rômulo si è fatto un nome fin da giovane, classificandosi capocannoniere del Campeonato Paranaense U17. Dopo un periodo all'Athletico Paranaense , si è trasferito in Turchia nel gennaio 2024 per unirsi al Göztepe . Ha segnato cinque gol e fornito tre assist, contribuendo alla promozione in Süper Lig del club di Smirne .

L' attaccante alto 1,93 metri ha impressionato con 17 gol e 10 assist nella sua stagione d'esordio nella massima serie turca, un ritorno che ora lo ha visto trasferirsi al Lipsia dopo un anno e mezzo al Göztepe".

"Entrare a far parte del RB Lipsia è un grande passo nella mia carriera. La Bundesliga è uno dei campionati più forti ed emozionanti al mondo e voglio dimostrare il mio valore ai massimi livelli. - queste le prime parole del giocatore ai canali ufficiali del club - So che il Lipsia gioca con grande intensità, velocità e pressing: è esattamente il mio tipo di calcio. Voglio segnare gol, fare assist e fare tutto il possibile per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi di squadra. Allo stesso tempo, non vedo l'ora di conoscere la città e i tifosi e di entrare a far parte della famiglia RBL".