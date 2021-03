Ronaldo e il disastro in barriera, Pirlo a Capello: "Non erano collegati dalla pericolosità del tiro"

vedi letture

Fabio Capello, dagli studi di Sky, spiega ad Andrea Pirlo che "l'errore di Cristiano Ronaldo di voltarsi in barriera sul 2-2 del Porto è gravissimo e imperdonabile". il tecnico risponde. "I giocatori li scegliamo noi, non era mai successo di girarsi. Forse non erano collegati dalla pericolosità del tiro e pensavano di non dover reagire. E' stato fatto un errore e in Champions questo errore lo paghi. Non hanno capito l'importanza del tiro e si sono girati