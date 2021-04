Ronaldo, Morata e Dybala tutti insieme? Pirlo non lo esclude: "Spero di averli tutti al massimo"

Andrea Pirlo presenta Juventus-Genoa, in programma domani alle 15 all’Allianz Stadium, soffermandosi anche su alcuni aspetti tattici: "Cuadrado alto è un'opzione anche per domani? Può essere un'opzione, può essere che giochi avanti o indietro. Però può essere un'opzione per domani. Il tridente è una possibilità per le prossime gare? Sì, spero di averli tutti al massimo. Magari ci sarà spazio per vedere Ronaldo, Morata e Dybala tutti insieme".

